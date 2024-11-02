مخرج الحريفة يكشف سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من العمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - كشف المخرج رؤوف السيد مخرج فيلم الحريفة الجزء الأول عن السبب الحقيقي وراء اعتذاره عن إخراج الحريفة 2، في لقاءٍ مصور أجراه على هامش حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

حقيقة الخلاف بين منتج ومخرج العمل

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صناع الحريفة

نفىما تم تداوله حول وجود خلافات بينه وبين منتج العمل طارق الجنايني، وأكد أن سبب الاعتذار يرجع لانشغاله بأعمال فنية أخرى خلال فترة تصوير، وأشارأنه متعاقد على فيلم نجوم الساحل قبل عرض الجزء الأول منفي دور العرض السينمائي بـ3 أسابيع. وتمنىلصناع الحريفة 2 النجاح التوفيق وأن يحققوا نجاحاً جماهيرياً كبيراً مثل الموسم الأول.، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه جزء العمل الأول سواء داخل مصر أو خارجها، حيث دارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول إجبار الظروف "ماجد" الشخصية التي لعبها نور خالدالنبوي على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى أخرى حكومية، وبمرور الوقت يكسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات الرياضية على أمل الفوز بجائزة كبرى.

ويُشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نورالنبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالدالذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبدالرحمن محمد، شريف دسوقي، فراس سعيد.

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