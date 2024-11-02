ميرنا وليد - بيروت - أبهر الفنان اللبناني الكندي موري حاتم على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بصوته صوته وحضوره في حفل كبير أحياه في مدينة مونتريال. وشارك موري صورًا لتخليد هذه اللحظات مع رئيس الوزراء الذي قدم له تهنئة جميلة على أدائه. ونلاحظ في الصور ان رئيس الوزراء استمتع كثيرا بأداء الفنان اللبناني الذي رسم مشوارا فنياً في بلده وفي كندا اذ يبدع بالغناء باللغة العربية وبالانجليزية والفرنسية.

موري يثبت مرة جديدة ان المواهب اللبنانية الشابة قادرة على تحقيق النجاحات من خال سعيها بكاريزماها وقدرتها على الوصول الى اهدافها.

كانت هذه تفاصيل خبر موري حاتم يبهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأدائه في حفل بـ مونتريال - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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