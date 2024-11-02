شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام يقود سيارة لوسيد ويثير تفاعلًا بظهوره في الدرعية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وهو يقود سيارة كهربائية من طراز لوسيد.

وأظهر المقطع المصور، معالي الوزير وهو يقود السيارة بينما كان مصطحبًا معه رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، في جولة إلى البجيري في الدرعية .

وحظى المقطع بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالتالي : “فخر الصناعة السعودية، ماشاء الله السيارة لوحدها تشعرك بالفخامة” ، “سيارة المستقبل” ، “لها هيبة لحالها فخر الصناعة السعودية” .

وخلال زيارة معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات، تم استعراض دور وسائل الإعلام المختلفة في بناء محتوى إعلامي يُسلط الضوء على الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وفق تطلعات قيادتي البلدين بما ينعكس على ترسيخ مفهوم الوحدة والتكامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون الخليجي.