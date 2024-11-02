شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس جدة تنهي استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

جاهزية للاختبارات

الدمام - شريف احمد - يؤدي يوم غدٍ الأحد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة والمرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس)، بمدارس جدة ورابغ وخليص اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ والتي تستمر إلى يوم الخميس القادم.المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي أوضحت أن 1700 مدرسة بجدة ورابغ وخليص تهيأت لأداء أكثر من 480 ألف طالب وطالبة لاختباراتهم التحريرية النهائية، بعد أن استكملوا الاختبارات العملية والشفهية خلال الأسبوع الماضي، وسط استعدادت فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة لأداء اختباراتهم.وأشادت اللهيبي، بجهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها في الجاهزية لانطلاق أعمال الاختبارات، مشيرة إلى أهمية التعاون والتكامل بين الأسرة والمدرسة خلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم وكذلك متابعتهم.وطمئنت أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن الاختبارات تُعد فرصة سانحة لأبنائنا الطلبة لإثبات تفوقهم وتطوير مهاراتهم كما أنها مؤشر لمدى مثابرتهم واجتهادهم خلال الفصل الدراسي، راجية للجميع التوفيق والنجاح.