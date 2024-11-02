شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة العامة للري تدعو للابتعاد عن سدود حائل مع استقبال كميات كبيرة من السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت سدود منطقة حائل كميات كبيرة من السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأكدت المؤسسة العامة للري أنها تباشر إدارة هذه المياه وفقاً لأحدث الممارسات الفنية المتبعة في مجال إدارة السدود والمياه، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لضمان استيعاب المياه بشكل آمن وفعال في السدود.



إرشادات السلامة

تتابع الفرق الفنية في المؤسسة مستوى المياه في السدود باستمرار، وتتخذ التدابير اللازمة بما يضمن الحماية من أي احتمالات لزيادة تدفق المياه، مع الحرص على استغلال الموارد المائية المتاحة لدعم الأنشطة الزراعية والحفاظ على الاستدامة البيئية في المنطقة.



وتُهيب المؤسسة العامة للري بالمواطنين والمتنزهين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق السدود ومجاري السيول، حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع منسوب المياه.



كما تؤكد المؤسسة التزامها بمتابعة الوضع المائي بشكل دقيق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة السدود.

وشددت المؤسسة على أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية للحفاظ على السلامة العامة.