شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يحذر من عبور الأودية أثناء السيول.. ويؤكد: غرامتها 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول، معتبرةً أن هذا التصرف يعرض حياة الأفراد للخطر ويشكل مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال.

وأكدت القوات على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، لا سيما خلال هطول الأمطار الغزيرة.



تحذير من مواقع جريان السيول



وناشدت القوات الجميع بعدم التواجد في بطون الأودية أو التوجه إليها لأغراض التنزه خلال فترات الأمطار، مشيرةً إلى أن هذه المناطق معرضة لمخاطر السيول والانزلاقات الأرضية، مما يجعلها بيئة غير آمنة.



وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود القوات الخاصة للأمن البيئي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة العامة في مواجهة المخاطر البيئية.



كما شددت القوات على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التحديثات الجوية من المركز الوطني للأرصاد لتفادي المخاطر المحتملة، مؤكدةً أن التزام الأفراد بهذه التعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع ويجنبهم التعرض للعقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين.