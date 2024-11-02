مقتل شاب يمني على الحدود مع السعودية أثناء محاولته الخروج عن طريق "التهريب"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب يمني، على الحدود مع المملكة العربية السعودية أثناء محاولته الخروج من المملكة عن طريق التهريب.

ونعى أصدقاء وأقارب الشاب (مثنى محمد عبدالله عبده إسماعيل علوه)، على صفحات التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه قتل برصاص حرس الحدود السعودي أثناء محاولة خروجه من السعودية عن طريق التهريب.

وأوضح المعزون أن الشاب "علوه"، كان قد تجمعت عليه الغرامات ورسوم التجديد جراء ظروفه الصعبة، فتخفى من الكفيل بالسعودية لفترة من الزمن، قبل أن يقرر مغادرة المملكة عن طريق التهريب.

وأضافوا، أنه وأثناء محاولة عبوره الحدود متهرباً، قبل أيام، لقي حتفه برصاص حرس الحدود السعودي.

وأشار المعزون إلى أن الضحية من أبناء قرية القبلي بعزلة بني محرم في مديرية ريف إب، شمالي مركز المحافظة.

ولم يعرف بالتحديد تاريخ مقتله، غير أن وسائل إعلام حوثية كانت تحدثت قبل أيام عن تعرض عدد من المسافرين اليمنيين لقصف سعودي وإطلاق نار في المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة صعدة، شمالي البلاد.