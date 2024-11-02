السعودية | انطلاق فعاليات المعرض السعودي للدرون والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي الاثنين المقبل بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق الاثنين المقبل، فعاليات الدورة الأولى للمعرض السعودي للدرون والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي “سادف”، برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة, الذي يُقام تحت شعار “التكامل بين الدرون والذكاء الاصطناعي”، بدعمٍ من الاتحاد الدولي للطائرات دون طيار، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات.

ويأتي المعرض لعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، حيث يجمع تحت مظلته أبرز العارضين والمستثمرين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، كما يدعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

ويُعد المعرض السعودي للدرون والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، من أوائل المعارض الرائدة في ترويج وتسويق الاستثمار في مجال الطائرات بدون طيار، كما يستقطب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والعارضين من مختلف أنحاء العالم، وتُعد انطلاقته في المملكة خطوة نوعية تجعل منه مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال.

ويوفر المعرض فرصة للتعرف على أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، ويتيح للشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء التواصل وبناء شراكات إستراتيجية. كما يستضيف سلسلة من الورش والندوات التي تغطي أحدث التطورات في مجالات متنوعة، منها الزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية.

يذكر أن هذه الدورة للمعرض السعودي للدرون والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، تشهد مشاركة أكثر من (50) علامة تجارية لشركات سعودية وعالمية، مما يجعله منصة مهمة لجذب كبار المستثمرين، والموزعين، والموردين، وموفري الحلول، في مجال صناعة الطائرات بدون طيار على مستوى العالم.

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