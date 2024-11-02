مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يحصد ثلاث جوائز في أبوظبي

كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، وذلك تقديراً لإنجازاته المتميزة في مجال الرعاية الصحية.

جاء هذا التكريم خلال فعاليات الملتقى الخامس والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية التي أُقيمت في أبوظبي، حيث تمكن المستشفى من تحقيق إنجاز لافت بالفوز بثلاث جوائز تعكس جهوده الحثيثة في تعزيز سلامة المرضى وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. فقد نال المستشفى شهادة التحول النموذجي لثقافة سلامة المرضى (الفئة الماسية)، وشهادة المستشفى الأكثر أماناً (فئة البلاتينيوم)، بالإضافة إلى شهادة أفضل فرق السلامة في المستشفيات (الفئة الذهبية).

وفي هذا السياق، أكد تجمع الرياض الصحي الأول على أهمية هذه الجوائز في تعزيز ثقافة السلامة في الرعاية الصحية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها مستشفى الولادة والأطفال بالخرج وكافة الكوادر الطبية والإدارية فيه. وأشار التجمع إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتجسد رؤية المملكة في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الرعاية الصحية.