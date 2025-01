شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو لعقد قمة عربية إسلامية لبحث العدوان على فلسطين ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

القمة العربية الإسلامية

الدمام - شريف احمد - دعت الملكة لعقد قمة عربية إسلامية مشتركة في المملكة، بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.وأكدت المملكة مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية، في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة للعدوان على أمن المنطقة واستقرارها. التفاصيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1851615197204492684?ref_src=twsrc%5Etfwبناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - واستكمالاً للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ فإن المملكة تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 9 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.