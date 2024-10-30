صور| أمانة جدة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية

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الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة محافظة جدة على تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية، تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المحافظة خلال اليومين القادمين.وبيّنت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 11 بلدية فرعية ومركز للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظا على سلامتهم، كما تدعو للإبلاع عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 أو عبر «تطبيق بلدي»، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.