شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة مُثيري الفوضى خلال الاختبار.. إلغاء الاختبارات والإحالة للجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أنها لن تتهاون مع أي سلوكٍ يخلّ بنظام قاعات الاختبار أو يُسيء إلى القائمين عليها، مُشددةً على التعامل بحزم مع جميع حالات الإخلال، كإحداث الفوضى أو التعدي اللفظي على المسؤولين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحرير محضر فوري بالواقعة وتطبيق قواعد السلوك بحق الطالب المُخِل بالنظام من قبل لجنة التوجيه الطلابي، مؤكدة على تشديد العقوبة في حال كان الطالب دارساً بنظام المنازل أو الليلي، حيث يتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة مع إبلاغ جهة عمله خطياً بتصرفه.





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وفي سياق متصل، أكدت الوزارة اتخاذها إجراءات صارمة بحق الطلاب الذين تثبت إساءتهم للدين الإسلامي أو نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام رضوان الله عليهم في أوراق إجاباتهم. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إساءة الطالب في ورقة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصحابته الكرام أو للدين الإسلامي تستوجب إحالته إلى القضاء الشرعي، مع إلغاء اختباره في المادة التي تضمنت الإساءة.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يتم تطبيقه بعد التأكد من ورقة الإجابة وتضمنها للتعريض أو السب أو القذف أو الإهانة، وذلك من خلال فحصها بدقة من قبل اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه الطلابي.

وفيما يخص العبارات المسيئة التي لا ترقى إلى مستوى السب أو القذف، أشارت الوزارة إلى أنه يتم في هذه الحالة تحرير محضر بالواقعة واستدعاء ولي أمر الطالب لإبلاغه بالتفاصيل، وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار ذلك، مع إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته.



مواجهة ظاهرة الغش الجماعي



وكشفت الوزارة عن إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة الغش الجماعي في الاختبارات، حيث يتم إلغاء اختبار الطلاب المتورطين في الغش بعد حصر الأوراق المشبوهة وتحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية واعتماده من مدير المدرسة، على أن يتم رفع المحضر إلى مكتب التعليم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت تورط الطلاب في الغش الجماعي، يتم إلغاء اختبارهم في المادة التي شهدت الغش، ويعتبرون مكملين إذا وقع الغش في الدور الأول، وراسبين في الدور الثاني.

وفيما يخص التعديل على أوراق الإجابة، أوضحت الوزارة أنه يجب تحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية واعتماده من مدير المدرسة ومشرف الاختبارات، مع التحقيق مع المتسبب وتطبيق لائحة تأديب الموظفين، وفي حال ثبوت تورط الطالب يتم إلغاء درجة اختباره في المادة التي جرى التلاعب فيها.

وفي حالات الغش الشفهي أو الالتفات المتكرر أثناء الاختبار، يتم إنذار الطالب في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة ينقل إلى مكان آخر داخل القاعة، وإذا استمر في محاولة الغش يتم سحب ورقة إجابته وتحرير محضر بالواقعة، وتطبيق عقوبات متدرجة تصل إلى حرمانه من دخول بقية الاختبارات في حال تكرار الغش للمرة الثالثة.