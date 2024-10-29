شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني.