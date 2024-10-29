شكرا لقرائتكم خبر عن الابتكار وتدريب المزارعين.. أبرز توصيات اجتماع جدة حول سوسة النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم في جدة البرنامج الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول مكافحة سوسة النخيل الحمراء في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بتنظيم من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء".

وخرج الاجتماع الختامي، الذي حضره الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن الغامدي وممثلون عن الدول والمنظمات المعنية، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة الزراعية المدمرة.



تعزيز الحوكمة لمكافحة سوسة النخيل



وتضمنت التوصيات تعزيز الحوكمة التي تدعم السياسات واللوائح المكافحة المستدامة لسوسة النخيل الحمراء، بما يشمل الممارسات الخاصة بصحة النبات وإدارة الحجر النباتي للسيطرة على هذه الآفة، والاستخدام الرشيد للمبيدات. كما سلط البرنامج الضوء على نظام الرصد والكشف المبكر وتقييم المخاطر المرتبطة بانتشار سوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى دعم البحوث والابتكارات العلمية لإيجاد حلول طويلة الأجل.



وطالب البرنامج ببناء قدرات للمزارعين والفنيين العاملين في المزارع، وتعزيز الوصول إلى ممارسات المكافحة المستدامة لهذه الآفة. كما شدد على أهمية تنسيق الاستجابة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على مستوى البلدان والمنطقة، من خلال التعاون في البحوث والدراسات، وبناء القدرات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.