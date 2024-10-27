شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هطول أمطار على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وذلك على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.وفي وقت سابق من اليوم، كان أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على الجموم بمنطقة مكة المكرمة.وذكر أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.