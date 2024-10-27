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بالصور.. هطول أمطار على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وذلك على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة - واس
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة - واس

وفي وقت سابق من اليوم، كان أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على الجموم بمنطقة مكة المكرمة.
وذكر أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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