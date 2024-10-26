شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: المملكة قدمت 51 مليون دولار لصالح منطقة الساحل وبحيرة تشاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، عن تعهد المملكة العربية السعودية بتقديم دعم بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي إضافي؛ ليصبح مجموع ما خصص لصالح منطقة الساحل وبحيرة تشاد منذ بداية عام 2024م، 51 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا التعهد استمرارًا لدور المملكة الرائد بالوقوف مع المجتمعات المتضررة والمنكوبة ؛ وامتدادًا لحرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مختلف بقاع العالم.
وانطلق اليوم السبت، مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة.
ويأتي هذا التعهد استمرارًا لدور المملكة الرائد بالوقوف مع المجتمعات المتضررة والمنكوبة ؛ وامتدادًا لحرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مختلف بقاع العالم.
وانطلق اليوم السبت، مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة.