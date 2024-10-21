استعادة أراض جديدة في أبحر الشمالية

وجددت الأمانة تأكيدها تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة، والمحافظة على الممتلكات العامة.
وأوضح متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، أن جهودها مستمرة في إزالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية، مشيرًا إلى إزالة 33 موقعا حتى الآن بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع.
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