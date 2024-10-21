انطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي في ملهم

تنطلق غدًا أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال مدينة الرياض، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحادالسعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ومن المقرر أن تستمر أعمال الملتقى حتى 23 أكتوبر 2024م.

وتتناول جلسات اليوم الأول من الملتقى موضوعات: الإستراتيجيات والمحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق العالمي للتقنية الحيوية والرعاية الصحية، وبرنامج تقنية الصوت المحيط والذكاء الاصطناعي التوليدي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبرنامج للكشف عن سرطان الرئة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة التشخيص، وإستراتيجيات الحد من أخطاء التشخيص في الممارسة السريرية، وغيرها من المواضيع بمشاركة نخبة من المتحدثين مثل: د. كيدار ميت، الرئيس والمدير التنفيذي لدى Institute forHealthcare Improvement، ود. جاكوب ساندس، أخصائيالأورام الصدرية، والأستاذ المساعد في الطب بجامعة هارڤارد، ود. ريس لونات، مدير المعلومات الطبية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، وأ. حاتم عبد الحسين، الرئيس التنفيذي في HealthInnovation Kent Surrey Sussex، ود. زياد نقشبندي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والعديد من المتحدثين.

ويتيح الملتقى للزوار الوصول عبر طريق الرياض القصيم "بوابةالصقر" فقط بناءً على تعليمات الجهات المسؤولة، كما يوفر ملتقىالصحة العالمي أكثر من 80 حافلة ترددية تنقل الزوار من وإلى الحدث مجانًا عبر نقطتين للتجمع وهي: مواقف هيلتون جاردن إن، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تبدأ رحلات المغادرة للملتقى من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً، والعودة من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً، ويقدم الملتقى خصم لدى تطبيق كريم باستخدام كود (GHE24)، وأجرة عبر كود(TAH2024)، ويضم الملتقى في محيطه أكثر من 80 عربة جولف تنقل الزوار إلى البوابات مباشرة، هذا إلى جانب تضاعف السعة الاستيعابية لمواقف السيارات.

الجدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي يوفر تجربة سلسة لكل زواره عبر تطبيق الملتقى الرسمي والذي يتيح إمكانية تصفح الجلسات وأجندة الأيام وقائمة المتحدثين وغيرها.