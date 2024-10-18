السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( صحراء الربع الخالي ) في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من منطقة نجران، كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية لمنطقة تبوك، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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