الخليج اليوم .. "حديث جانبي" بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد يثير تفاعلا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق "حديثا جانبيا" بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال القمة الخليجية الأوروبية في بلجيكا.

وتفاعل رواد على منصة "إكس" اللقطة، حيث ظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتبادل حديثا وديا مع الشيخ تميم بن حمد وكل منهما جالس في مكانه في حين توسطهما رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

وبدا ولي العهد السعودي وأمير قطر وهما يضحكان خلال حديثهما الجانبي، حسب مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية".

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو قائلا: "حفظ الله الخليج العربي قيادة وشعبا"، وكتب آخر معلقا: "الله يديم المحبة والأخوة"، كما قال أحدهم معلقا: "جعل ربي يحفظكم، عساها ضحكة دايمة".