تفاصيل ألبوم نبيل شعيل الجديد يا طيبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - طرح الفنان نبيل شعيل ألبومه "يا طيبي" ويتضمن الألبوم 10 أغنيات كتب كلماتها ولحنها نخبة من الشعراء والملحنين.
وشارك حساب روتانا موسيقى محبي الفنان عدداً من الفيديوهات احتوت على مقاطع لأغانيه الجديدة حيث نشرت بوستر ألبوم وعلى نغمات أغانيه الجديدة وكتب: "اسمعوا الآن ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، ويتضمّن 10 أغنيات، نخبة من الملحنين والشعراء والموسيقيين".
كما نشر الحساب بوستر الحفل وكتب: "في وقت صدوره، هاشتاق ألبوم نبض الكويت نبيل شعيل يا طيبي ترند عالميًا على منصة X، والأول في السعودية والكويت.
ألبوم يا طيبي يتضمن 10 أغنيات في تعاون هو الأول بين نبيل بالملحن ياسر بوعلي والملحن سهم، بالإضافة لتعاونات مع نخبة كبيرة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين"
وعبّر الجمهور عن إعجابهم بالألبوم من الاستماع الأول لأغانيه، مشيدين بصوت "أبو شعيل" والألوان الغنائية الذي يقدّمها لأول مرة"
كما نشر الحساب أيضا مقطع من أغنية "يا طيبي" وكتب: "يا طيبي من ألبوم نبض الكويت، كلمات شموخ العقلا "العالية"، ألحان ياسر بوعلي ،توزيع روكيت".
كما نشر الحساب مقطعاً من أغنية "في يوم" وعلق وكتب "في يوم، من ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، كلمات: شموخ العقلا العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع مهند سيف"
كما نشر الحساب مقطعاً من أغنية "قالوا ارجع" وكتب "قالوا رجع، من ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، كلمات سعود البابطين، ألحان: ياسر بوعلي توزيع عصام الشرايطي"
كما نشر الحساب مقطعاً من أغنية "هذا طبعك" وكتب: "هذا طبعك، من ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، كلمات محمد الغرير،ألحان سهم، توزيع عمرصباغ"
"لا يضيع" و"يا طيبي " و" في يوم " من كلمات شموخ العقلا " العالية " وألحان ياسر بو علي.
"وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر .
"عالنار" كلمات قوس وألحان سهم .
"ما يشبهبك "كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي .
"قالوا ارجع " كلمات سعود البابطين وألحان ياسر بو علي .
"ادري "كلمات خالد عبد الرحمن وألحان ياسر بو علي .
"هذا طبعك" كلمات محمد الغرير وألحان سهم .
"وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي وألحان فايز السعيد .
وشارك حساب روتانا موسيقى محبي الفنان عدداً من الفيديوهات احتوت على مقاطع لأغانيه الجديدة حيث نشرت بوستر ألبوم وعلى نغمات أغانيه الجديدة وكتب: "اسمعوا الآن ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، ويتضمّن 10 أغنيات، نخبة من الملحنين والشعراء والموسيقيين".
كما نشر الحساب بوستر الحفل وكتب: "في وقت صدوره، هاشتاق ألبوم نبض الكويت نبيل شعيل يا طيبي ترند عالميًا على منصة X، والأول في السعودية والكويت.
ألبوم يا طيبي يتضمن 10 أغنيات في تعاون هو الأول بين نبيل بالملحن ياسر بوعلي والملحن سهم، بالإضافة لتعاونات مع نخبة كبيرة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين"
وعبّر الجمهور عن إعجابهم بالألبوم من الاستماع الأول لأغانيه، مشيدين بصوت "أبو شعيل" والألوان الغنائية الذي يقدّمها لأول مرة"
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كما نشر الحساب أيضا مقطع من أغنية "يا طيبي" وكتب: "يا طيبي من ألبوم نبض الكويت، كلمات شموخ العقلا "العالية"، ألحان ياسر بوعلي ،توزيع روكيت".
كما نشر الحساب مقطعاً من أغنية "في يوم" وعلق وكتب "في يوم، من ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، كلمات: شموخ العقلا العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع مهند سيف"
كما نشر الحساب مقطعاً من أغنية "قالوا ارجع" وكتب "قالوا رجع، من ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، كلمات سعود البابطين، ألحان: ياسر بوعلي توزيع عصام الشرايطي"
كما نشر الحساب مقطعاً من أغنية "هذا طبعك" وكتب: "هذا طبعك، من ألبوم نبض الكويت، نبيل شعيل يا طيبي، كلمات محمد الغرير،ألحان سهم، توزيع عمرصباغ"
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ألبوم نبيل شعيل "يا طيبي"وتضمن ألبوم نبيل شعيل 10 أغنيات وهي:
"لا يضيع" و"يا طيبي " و" في يوم " من كلمات شموخ العقلا " العالية " وألحان ياسر بو علي.
"وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر .
"عالنار" كلمات قوس وألحان سهم .
"ما يشبهبك "كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي .
"قالوا ارجع " كلمات سعود البابطين وألحان ياسر بو علي .
"ادري "كلمات خالد عبد الرحمن وألحان ياسر بو علي .
"هذا طبعك" كلمات محمد الغرير وألحان سهم .
"وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي وألحان فايز السعيد .
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