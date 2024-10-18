وفاة الشاعر أحمد علي موسى..صاحب أشهر أغاني عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - نعى الفنان رامي صبري، الشاعر أحمد علي موسى مؤلف أغنية تملي معاك للفنان عمرو دياب، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تزامنًا مع ذكرى وفاة والدته.

كتب رامي صبري منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، جاء فيه: توفى إلى رحمة الله شاعر الحساس والضلع الثالث في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى، ويُقام العزاء غدًا السبت في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الكريم.

وأعلن الشاعر صلاح عطية، خبر وفاة الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد علي موسى الله يرحمه، من أشهر أعماله: تملي معاك لـ عمرو دياب، غمضت عيني لـ رامي صبري، بناءً على رغباتك لـ أصالة، عاشق سحر عينيك لـ فارس، جات تصالحني لـ مصطفى قمر، يا دايرة لـ عمرو مصطفى.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، داخل مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، عقب صلاة الجمعة استعدادًا لدفنه في مثواه الأخير بمقابر العائلة.

آخر منشور للشاعر الراحل يثير الجدل

وتفاعل الجمهور مع المنشور الأخير للشاعر الراحل، الذي وصف اليوم 18 أكتوبر بأنه الأسواء في حياته بسبب ارتباطه بذكرى وفاة والدته وقال: زي النهارده كان اسواء يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش، الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي علي خير، الرجاء الدعاء وقراءه الفاتحة فضلا وليس امرا.

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