شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية ابتسمت وحذفها من معظم المنصات

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شيرين تعود للحفلات الغنائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - استكملت الفنانةحالة النشاط الفني الذي تعيشه خلال الأشهر الماضية، بطرح أغنية جديدة بعنوان ""، من كلماتوألحان أحمد زعيم وتوزيع، حيث طرحتها شيرين على منصاتها بمواقع السوشيال ميديا ولكن تم حذفها من معظم هذه المنصات فور طرحها مباشرة بسبب الخلاف القانوني مع شركة روتانا.ابتسمت.. جاللي وعليه اترسمتقولتله أنت قويت زمان.. وأديك راجعلي واتهزمتاتفاجئت .. لما دمّعنا اتضايقتاتلبخت عليه قلقت .. فجأة جوايا اتقمستكان دا ضعف ولا عطف ولا شوق ما بقاش أوانهقلبي ده خطف خطف رجع الاحساس مكانهروحى جريت جرى ليه بس وأنا ثابته في مكانيجوه مني سرخت فيه قلت له ما تبعتش تانييمكنكِ قراءة.. كيف تحدت شيرين عبد الوهاب الظروف في أغانيها؟أغنية "ابتسمت" تأتي بعد النجاح الذي حققته شيرين عبد الوهاب بأغنيتها الأخيرة ""، والتي لاقت استحسان الجمهور وحظيت بانتشار كبير بين منصات الشوسيال ميديا، حيث حيث تعتبر هذه الأغنيات جزءًا من ألبومها الجديد الذي طرحت منه حتى الآن 7 أغاني متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة، والتي أثبتت جميعها قدرة شيرين على تجديد نفسها وتقديم أعمال فنية مميزة.وتزامنًا مع طرح الأغاني الجديدة، أعلنتعن حفلين ضخمين لها، الأول في الكويت يوم 28 نوفمبر، والثاني في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 ديسمبر، هذه الحفلات تأتي كدليل على عودة شيرين القوية إلى الساحة الفنية واستعدادها لتقديم أجمل أعمالها الفنية لجمهورها، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أهم الأصوات العربية على الساحة الفنية.إقرأي أيضاً.. تهاني من محبيها في الوطن العربي.. شيرين عبدالوهاب تكشف عن الرسائل التي تلقتها في يوم ميلادهاوحرصتعلى توجيه الشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها، الذى يتزامن مع شهر أكتوبر الجاري وتحديداً يوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة، مع صورة ظهرت بها وبدت فاقدة الكثير من وزنها، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير من استعادة شيرين لرشاقتها مجدداً.

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