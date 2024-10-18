شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية ابتسمت وحذفها من معظم المنصات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - استكملت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة النشاط الفني الذي تعيشه خلال الأشهر الماضية، بطرح أغنية جديدة بعنوان "ابتسمت"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، حيث طرحتها شيرين على منصاتها بمواقع السوشيال ميديا ولكن تم حذفها من معظم هذه المنصات فور طرحها مباشرة بسبب الخلاف القانوني مع شركة روتانا.
وتقول كلمات أغنية "ابتسمت":
ابتسمت.. جاللي وعليه اترسمت
قولتله أنت قويت زمان.. وأديك راجعلي واتهزمت
اتفاجئت .. لما دمّعنا اتضايقت
اتلبخت عليه قلقت .. فجأة جوايا اتقمست
كان دا ضعف ولا عطف ولا شوق ما بقاش أوانه
قلبي ده خطف خطف رجع الاحساس مكانه
روحى جريت جرى ليه بس وأنا ثابته في مكاني
جوه مني سرخت فيه قلت له ما تبعتش تاني
يمكنكِ قراءة.. كيف تحدت شيرين عبد الوهاب الظروف في أغانيها؟
أغنية "ابتسمت" تأتي بعد النجاح الذي حققته شيرين عبد الوهاب بأغنيتها الأخيرة "عودتني الدنيا"، والتي لاقت استحسان الجمهور وحظيت بانتشار كبير بين منصات الشوسيال ميديا، حيث حيث تعتبر هذه الأغنيات جزءًا من ألبومها الجديد الذي طرحت منه حتى الآن 7 أغاني متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة، والتي أثبتت جميعها قدرة شيرين على تجديد نفسها وتقديم أعمال فنية مميزة.
إقرأي أيضاً.. تهاني من محبيها في الوطن العربي.. شيرين عبدالوهاب تكشف عن الرسائل التي تلقتها في يوم ميلادها
وحرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه الشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها، الذى يتزامن مع شهر أكتوبر الجاري وتحديداً يوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة، مع صورة ظهرت بها وبدت فاقدة الكثير من وزنها، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير من استعادة شيرين لرشاقتها مجدداً.
وتقول كلمات أغنية "ابتسمت":
ابتسمت.. جاللي وعليه اترسمت
قولتله أنت قويت زمان.. وأديك راجعلي واتهزمت
اتفاجئت .. لما دمّعنا اتضايقت
اتلبخت عليه قلقت .. فجأة جوايا اتقمست
كان دا ضعف ولا عطف ولا شوق ما بقاش أوانه
قلبي ده خطف خطف رجع الاحساس مكانه
روحى جريت جرى ليه بس وأنا ثابته في مكاني
جوه مني سرخت فيه قلت له ما تبعتش تاني
View this post on Instagram
A post shared by SherinAbdelWahabEG (@sherinabdelwahabeg)
يمكنكِ قراءة.. كيف تحدت شيرين عبد الوهاب الظروف في أغانيها؟
أغنية "ابتسمت" تأتي بعد النجاح الذي حققته شيرين عبد الوهاب بأغنيتها الأخيرة "عودتني الدنيا"، والتي لاقت استحسان الجمهور وحظيت بانتشار كبير بين منصات الشوسيال ميديا، حيث حيث تعتبر هذه الأغنيات جزءًا من ألبومها الجديد الذي طرحت منه حتى الآن 7 أغاني متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة، والتي أثبتت جميعها قدرة شيرين على تجديد نفسها وتقديم أعمال فنية مميزة.
شيرين تعود للحفلات الغنائيةوتزامنًا مع طرح الأغاني الجديدة، أعلنت شيرين عبد الوهاب عن حفلين ضخمين لها، الأول في الكويت يوم 28 نوفمبر، والثاني في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 ديسمبر، هذه الحفلات تأتي كدليل على عودة شيرين القوية إلى الساحة الفنية واستعدادها لتقديم أجمل أعمالها الفنية لجمهورها، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أهم الأصوات العربية على الساحة الفنية.
إقرأي أيضاً.. تهاني من محبيها في الوطن العربي.. شيرين عبدالوهاب تكشف عن الرسائل التي تلقتها في يوم ميلادها
وحرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه الشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها، الذى يتزامن مع شهر أكتوبر الجاري وتحديداً يوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة، مع صورة ظهرت بها وبدت فاقدة الكثير من وزنها، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير من استعادة شيرين لرشاقتها مجدداً.
View this post on Instagram
A post shared by SherinAbdelWahabEG (@sherinabdelwahabeg)
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».