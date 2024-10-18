أميرة العايدي تتحدث عن علاقتها بالفنان الراحل وائل نور وتفاصيل إنفصالهما

أميرة العايدي تتحدث عن زواجها وإنفصالها عن الفنان وائل نور

رحيل الفنان وائل نور بعد مسيرة فنية ناجحة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - تحدثت الفنانةعن علاقتها بطليقها الفنان الراحلمؤكدة بأن علاقتهما تحسنت بعد سنوت من طلاقهما و تحولت إلى صداقة قوية.وخلال لقاء الفنانة أميرة العايدي ببرنامج "القاهرة اليوم" من تقديم الفنان إدوارد و نانسي مجدي، قالت بأن زواجها من الفنان الراحل وائل نور لم يكن أفضل شئ حيث أنها تزوجته في سن صغير، موضحة بأن الفنان وائل نور كانت لديه خبرات في الحياة أكثر منها بكثير ولكن لم يكن بينهما أي إتفاق.وتحدثت الفنانة أميرة العايدى عن إنفصالهما قائلة بأنهما بعد الإنفصال أصبحوا أصدقاء، وتوطدت علاقة صداقتهما بعد سنوات من الإنفصال وإكتشفت بأنه شخصية جميلة خارج قيود الزواج، وأضافت بأنها تلقت نبأ وفاة الفنان وائل نور بصدمة كبيرة وتأثرت بشكل كبير حيث انه كان شخصية مُحبة للحياة ولكنه قدر الله.يُذكر أن الفنان وائل نور رحل عن عالمنا في 2 مايو عام 2016 عن عمر ناهز الـ 55 عامًا، ويعد الفنان وائل نور من أبرز الفنانين في فترتي الثمانينيات والتسعينيات حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والتي تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين مُحققًا نجاحًا كبيرًا من خلالها.وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان وائل نور هو مسلسل "شقة فيصل" والذي تم عرضه عقب وفاته وشارك ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله وعلى مستوى السينما كان أخر فيلم سينمائي شارك ببطولته هو فيلم "الليلة الكبيرة" عام 2015 والذي شارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن ابرزهم سميحة أيوب، سيد رجب، عمرو عبد الجليل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»