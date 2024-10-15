شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية" تشارك بالمخيم العالمي الرقمي "Jota-Joti" الجمعة القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد جمعية الكشافة العربية السعودية للمشاركة في المخيم العالمي على الهواء (جوتا - JOTA) والمخيم العالمي على الإنترنت (جوتي - JOTI)، الذي سينطلق يوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر، بمشاركة واسعة من الفتية والشباب من 176 دولة، متصلاً بمقر الجمعية بالرياض وعدد من القطاعات الكشفية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

تجهيزات الجمعية تشمل محطات الراديو والمراكز الرقمية، حيث يُعد الحدث الكشفي الأكبر عالميًا، ويجمع أكثر من 57 مليون شاب وشابة حول العالم، بهدف تعزيز التواصل العالمي والصداقة عبر الإنترنت والموجات الهوائية. ويستمر هذا الحدث حتى يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، حاملاً رسائل الانتماء والمواطنة إلى آفاق جديدة عبر التكنولوجيا.



"جوتا - جوتي"

يُعتبر "جوتا - جوتي" مناسبة فريدة لتعزيز وعي الكشافة الشبابية، وتشجيع الابتكار واستكشاف التقنيات الحديثة، من خلال أنشطة تفاعلية مثل تبادل الأفكار، والألعاب التفاعلية، ومشاركة قصص ملهمة. كما يشكل منصة عالمية للتعرف على ثقافات مختلفة، وتطوير المهارات التقنية، وهو ما يعكس التزام الكشافة بالقيم والمبادئ الكشفية التي تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم.

يُذكر أن هذا الحدث السنوي يُعقد في أكتوبر من كل عام، ويوفر فرصًا تعليمية وإبداعية للمشاركين للتواصل الفعال مع أقرانهم حول العالم، وتعزيز الانتماء للحركة الكشفية، والإسهام في دعم استدامة الحركة ومبادئها في العصر الحديث.