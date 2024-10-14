استمرار هطول الأمطار بدءا من اليوم حتى الجمعة على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

فيما نوه الدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بدءا من اليوم الإثنين حتى الجمعة المقبل.

وتشمل المناطق (مكة المكرمة-عسير-الباحة-جازان-نجران-الرياض-الشرقية)