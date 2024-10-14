استمرار هطول الأمطار بدءا من اليوم حتى الجمعة على عدد من المناطق

كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
فيما نوه الدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بدءا من اليوم الإثنين حتى الجمعة المقبل.
وتشمل المناطق (مكة المكرمة-عسير-الباحة-جازان-نجران-الرياض-الشرقية)
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