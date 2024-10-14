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ما هي المذنبات وتكوينها؟

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الرياض - محمد الوسيري - أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن المذنبات هي أجسام صغيرة بالنسبة لغيرها من الأجرام السماوية.

وتابع الزعاق خلال برنامجه على العربية، أن المذنبات تتكون من غبار وغاز وجليد وتحتوي على نواة متجمدة، وموجودة بالمنظومة الشمسية.

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وأشار إلى أن المذنبات تأتي عادة من منطقتين؛ منطقة حزام كويبر، ومنطقة سحابة أورت، متابعًا أن الفلكيين يحبون المذنبات، لأن المذنبات تأتي من رحم الكون، ودراستها تنبئ عن ماهية الكون.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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