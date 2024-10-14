شكرا لقرائتكم ما هي المذنبات وتكوينها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن المذنبات هي أجسام صغيرة بالنسبة لغيرها من الأجرام السماوية.

وتابع الزعاق خلال برنامجه على العربية، أن المذنبات تتكون من غبار وغاز وجليد وتحتوي على نواة متجمدة، وموجودة بالمنظومة الشمسية.

قد يهمّك أيضاً

وأشار إلى أن المذنبات تأتي عادة من منطقتين؛ منطقة حزام كويبر، ومنطقة سحابة أورت، متابعًا أن الفلكيين يحبون المذنبات، لأن المذنبات تأتي من رحم الكون، ودراستها تنبئ عن ماهية الكون.