شكرا لقرائتكم شرط دعم بنك التنمية الاجتماعية لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد مساعد الطعيمي المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بتمويل مناسب لتنويع مصادر الدخل.

الحصول على التمويل

وتابع الطعيمي في حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن الحصول على التمويل يتم بعد الحصول على وثيقة العمل الحر أو وثيقة الأسر المنتجة.

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وأضاف أن ذلك يتم بالتعاون مع منصة العمل الحر بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويشمل المهن الاستشارية والمحاسبية والمحاماة والحرف وغيرها؛ لفتح الباب أمام المستفيدين بحيث لا يقتصر الدخل على الوظيفة.

وفي وقت سابق، رفع بنك التنمية الاجتماعية سقف تمويل الزواج من 60 إلى 72 ألف ريال وذلك بعد استئناف التمويل.

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أوقف التمويل خلال الفترة الماضية لغرض التطوير والتحسين، فيما جاء بحسب الموقع الرسمي للبنك اليوم أنه تم رفع سقف التمويل من 60 إلى 72 ألف ريال.

وتمويل الزواج هو منتج يهدف لتمويل الرجال الراغبين في الزواج، وذلك لتشجيعهم ومساعدتهم في تغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويأتي بتمويل يبدأ من 18 ألف ويصل إلى 72 ألف ريال وفترة السداد تصل إلى 4 سنوات ويتم السداد بشكل شهري، فيما يكون الإعفاء في حالة الوفاة -لا سمح الله- حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

-ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 70 سنة.

-ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال سعودي.

-أن يكون الزواج للمرة الأولى، ويستثنى من ذلك من توفيّت زوجته الوحيدة.

-تقديم عقد نكاح رسمي مصدّق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين ميلادية.

-أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة.

-ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.

-التاريخ المعتمد لاحتساب عقد النكاح هو التاريخ الميلادي

-يتم احتساب مدة عقد النكاح من تاريخ تقديم الطلب.

ويمكن الاطلاع على الشروط والمتطلبات من خلال الرابط التالي: هنا.