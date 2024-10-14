شكرا لقرائتكم إبر التنحيف آمنة بشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور نايف العنزي، استشاري جراحة السمنة ورئيس مركز جراحات السمنة بمستشفى الدرعية، أن إبر التنحيف آمنة ولكن بعدة شروط.

وتابع العنزي خلال تصريحات إلى برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية أن إبر التنحيف آمنة إذا استخدمت تحت إشراف طبي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، موضحًا أن إبر التنحيف لها معطيات ومحاذير معينة، مشددًا على أنها ليست مجالًا مفتوحًا للجميع.

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واستكمل أن إبر التنحيف وجدت كوسيلة مساعدة، للشخص الذي يريد أن ينزل بوزنه بنحو 10 إلى 20 كيلوجرامًا، وليست للأوزان الكبيرة.