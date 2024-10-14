شكرا لقرائتكم هل يمكن لـ المؤجر رفع الإيجار في منتصف مدة العقد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المحامي المختص بالعقود العقارية عبد الله الجدعاني، أن المؤجر لا يمكنه رفع الإيجار في منتصف مدة العقد.

وتابع الجدعاني في مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن المؤجر حال انتهاء عقد الإيجار يحق له إخلاء المستأجر، مع إشعاره وفق نص العقد بينهما وعند عدم إشعاره بذلك الإخلاء يحق للمستأجر تكملة العقد.

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ولفت إلى أن المؤجر ملتزم بالعقد والشروط والبنود مع المستأجر، حيث تعود ارتفاع قيمة الإيجار أحيانًا إلى عدم علم المستأجرين بمدة الإيجار الأنسب، مشيرًا إلى أن استئجار مقر لنشاط تجاري لمدة عام واحد تصرف خاطئ، والأفضل في ذلك العقد طويل الأجل محدد البنود مصاغ مع محامين.