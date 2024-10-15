شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يؤدّي صلاة الميت على محافظ عنيزة السابق.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على محافظ عنيزة السابق محمد بن حمد السليم؛ وذلك في جامع الرحمة بالمحافظة.

وأدّى الصلاة مع سموه عددٌ من المسؤولين وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل، العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.