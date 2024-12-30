شكرا لقرائتكم خبر بوليفارد وورلد 2024: وجهة الترفيه والثقافة في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل بوليفارد وورلد جذب الزوار هذا العام كواحد من أبرز وجهات موسم الرياض 2024، حيث يقدم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين العروض العالمية، الفعاليات الثقافية، والتجارب المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وتُعد منطقة بوليفارد وورلد وجهة رئيسية تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، وقد استقبلت زوارها هذا الموسم بتوسعة شاملة زادت مساحتها بنسبة 30%، مع إضافة 5 مناطق جديدة تمثل بلدانًا متنوعة: السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا، وكورشوفيل الفرنسية. بذلك ارتفع عدد المناطق إلى 22 منطقة تعكس ثقافات متعددة، وتحتضن أكثر من 300 مطعم ومقهى، و890 متجرًا، لتوفر للزوار تجربة تسوق وتذوق عالمية.

كما تم تطوير مناطق مصر، إسبانيا، وإيطاليا، مع إضافة 21 فعالية جديدة تشمل عروضًا مسرحية وتجارب تفاعلية متجولة تعكس ثقافات دول العالم، مما يجعل بوليفارد وورلد تجربة غنية بالمتعة والتنوع.

هذا فضلاً عن المطاعم والمقاهي من مختلف المطابخ العالمية وسط أجواء راقية، حيث تتميز كل منطقة بمطاعمها الخاصة التي تعكس تراثها وأصالتها، إلى جانب عروض فنية ومهرجانات طهي تستقطب الطهاة العالميين.

مع توسعاته وفعالياته المتنوعة، يظل بوليفارد وورلد الوجهة الأولى في موسم الرياض، ليعكس تطلعات المملكة في تقديم تجارب ترفيهية عالمية تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

والجدير بالذكر، أن تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.