68 ألف بلاغ صحي خلال 6 أشهر تتعلق أكثر باستقبال المرضى

سجلت البلاغات الصحية خلال النصف الأول من العام الحالي، 67.935 ألف بلاغ صحي للمواطنين، والتي استقبلتها وزارة الصحة، وعملت على تحسينها، في وقت تصدرت مشكلات متعلقة باستقبال المرضى في المنشآت الصحية الطوارئ، بلاغات المواطنين بـ48%.

5 أنواع

كشف تقرير وزارة الصحة للنصف الأول من العام الحالي، 4 أنواع لبلاغات المواطنين الصحية المقدمة، والتي بلغت 67.9 ألف بلاغ، واستحوذت بلاغات استقبال المريض في المنشأة الصحية الطوارئ أنواع البلاغات المقدمة، حيث بلغت إجمالي البلاغات 32.707 ألف بلاغات بـ48%، وحلت بلاغات نقص الأدوية ثانيًا، بإجمالي 18.031 ألف بلاغ بـ27%، وبلاغات إنشاء حساب تسجيل الدخول «صحتي» ثالثًا، بإجمالي 8379 بلاغًا بـ12%، وبلاغات خدمة المواعيد رابعًا، بإجمالي 6404 بلاغًا بـ9%، وبلاغات نقص التطعيمات خامسًا، بإجمالي 2414 بلاغًا بـ4%.

قرارات تحسينية

استنفرت وزارة الصحة جهودها في إغلاق الشكاوى المقدمة والتي ترواحت إغلاقها بين 100%، و99%، وتنفيذ 17 قرارات تحسينية أبرزها: تفعيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، والمتابعة الدورية لأبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، ومتابعة مؤشرات المواعيد المتاحة، وتوحيد أنظمة حجز المواعيد، واستعراض التقارير لدعم متخذي القرار، وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي أقل من 100 بلاغ، واستحداث لجنة توجيهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة، وإصدار التنبيهات على المنشأة الصحية التي تم تحديد تكدس المراجعين بها، وتحديد مستهدفات أقل من 1500 بلاغ أسبوعي، واستحداث لجنة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، واستحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية، ولجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة.

أكثر أنواع البلاغات:

مشكلات تتعلق باستقبال المريض في الطوارئ: 48%

نقص الأدوية: 27%

إنشاء حساب تسجيل الدخول لصحتي: 12%

خدمة المواعيد: 9%

نقص التطعيمات: 4%

أبرز القرارات التحسينية المتخذة:

استعراض التقارير الدورية

المتابعة المستمرة لمؤشرات المواعيد

تفعيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني

استحداث لجنة توجيهية للقاحات

إصدار التنبيهات على المنشأة الصحية المحددة لتكدس المراجعين

استحداث لجنة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

استحداث لجنة إشرافية على خدمة وصفتي

استحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية