شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع إنجاز محاكم الاستئناف بديوان المظالم بنسبة 28% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الدوائر القضائية الرقمية بمحاكم الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم – خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في انجاز – 50,796 طلبًا منجزًا، وذلك بارتفاع 11,151 طلبًا عما أُنجز خلال ذات الفترة من العام الذي سبق تعويم الاختصاص المكاني.

وأوضح الديوان أن عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت في دوائر الاستئناف الإدارية ارتفعت بـ 11,630 جلسة مقارنةً بالعام الذي سبق التعويم، وذلك بارتفاع نسبة إنجاز دوائر الاستئناف في القضاء الإداري لقرابة 28%.

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز تأكيدًا على سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي، وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية، وسرعة الإنجاز، ورفع جودة الأحكام، بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.