السعودية | وزارة الدفاع تختتم برامجها التدريبية المتخصصة في مجالات الإعلام العسكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وزارة الدفاع برامج دوراتها التدريبية المتخصصة في مجالات الإعلام العسكري، التي نظّمتها على مدار أسبوعين في الرياض، بمشاركة منسوبي عدد من الجهات العسكرية والأمنية.

وعُقدت الدورات التدريبية ضمن مسار تعزيز التعاون في مجالات الإعلام بين القطاعات العسكرية والأمنية في المملكة، واستهدفت تمكين الكفاءات الإعلامية في الجهات المشاركة، وتطويرها في مجالات الإعلام الرقمي. وركزت الدورات التدريبية التي نظمتها، وأشرفت عليها الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، على مهارات التصوير الاحترافي، وإدارة الإنتاج، وتصميم المجلات والكتيبات، فيما بلغت ساعاتها التدريبية نحو ٤٠ ساعة.

واستفاد من مخرجات تلك الدورات متدربين من وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة الحرس الملكي، ومركز الأمن الوطني، والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي لأفرع القوات المسلحة والخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وفي ختام البرامج التدريبية، زار وكيل وزارة الدفاع‬ للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان الحربي، مقر المركز الإعلامي للوزارة، واطلع على مسارات البرامج المنفذة، وسلّم شهادات إتمام الدورات للمتدربين.

حضر ختام البرامج التدريبية مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن السلطان، وعدد من المسؤولين في القطاعات العسكرية والأمنية المشاركة.

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