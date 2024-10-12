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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المعلمين الراغبين في التقاعد المبكر باستخراج بيان الخدمة عبر منصة "مسار" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت وزارة التعليم اليوم جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في التقاعد المبكر إلى استخراج بيان الخدمة عبر منصة "مسار" الإلكترونية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتقديم طلبات التقاعد.
وأشارت الوزارة إلى سهولة استخراج البيان من خلال الموقع الإلكتروني masar.sa، حيث يتعين على المتقدمين تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
وبعد إدخال البيانات المطلوبة، يمكن للمتقدمين استعراض البيان وطلب نسخة منه بصيغة PDF، سواء للتحميل أو الطباعة.
كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال المستندات المطلوبة للتقاعد، والتي تشمل بيان خدمة معتمد من إدارة خدمة الموظف، مشهد من صندوق العقاري أو التسليف أو الزراعي، آيبان مصدق من البنك، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال.
وأكدت على أهمية تحديد تاريخ التقاعد بصيغة دقيقة (يوم/شهر/سنة)، وذلك لاستكمال عملية التقديم.
يُذكر أن الوزارة قد حددت يوم الأحد القادم، الموافق 15 أكتوبر، كآخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر مرفقة ببيان الخدمة. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لضمان معالجة الطلبات بفعالية وفي الوقت المناسب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات التقاعد المبكر، وتوفير الدعم اللازم لضمان سير العملية بسلاسة ويسر.
وأشارت الوزارة إلى سهولة استخراج البيان من خلال الموقع الإلكتروني masar.sa، حيث يتعين على المتقدمين تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
خطوات استخراج بيان الخدمةوأوضحت الوزارة خطوات استخراج بيان الخدمة، التي تبدأ بالدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة "بيان الخدمة".
وبعد إدخال البيانات المطلوبة، يمكن للمتقدمين استعراض البيان وطلب نسخة منه بصيغة PDF، سواء للتحميل أو الطباعة.
كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال المستندات المطلوبة للتقاعد، والتي تشمل بيان خدمة معتمد من إدارة خدمة الموظف، مشهد من صندوق العقاري أو التسليف أو الزراعي، آيبان مصدق من البنك، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال.
وأكدت على أهمية تحديد تاريخ التقاعد بصيغة دقيقة (يوم/شهر/سنة)، وذلك لاستكمال عملية التقديم.
يُذكر أن الوزارة قد حددت يوم الأحد القادم، الموافق 15 أكتوبر، كآخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر مرفقة ببيان الخدمة. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لضمان معالجة الطلبات بفعالية وفي الوقت المناسب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات التقاعد المبكر، وتوفير الدعم اللازم لضمان سير العملية بسلاسة ويسر.