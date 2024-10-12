شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المعلمين الراغبين في التقاعد المبكر باستخراج بيان الخدمة عبر منصة "مسار" والان نبدء بالتفاصيل

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masar.sa

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خطوات استخراج بيان الخدمة

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة التعليم اليوم جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في التقاعد المبكر إلى استخراج بيان الخدمة عبر منصةمسارالإلكترونية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتقديم طلبات التقاعد.وأشارت الوزارة إلى سهولة استخراج البيان من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتعين على المتقدمين تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحدوأوضحت الوزارة خطوات استخراج بيان الخدمة، التي تبدأ بالدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة "بيان الخدمةوبعد إدخال البيانات المطلوبة، يمكن للمتقدمين استعراض البيان وطلب نسخة منه بصيغة، سواء للتحميل أو الطباعةكما شددت الوزارة على ضرورة استكمال المستندات المطلوبة للتقاعد، والتي تشمل بيان خدمة معتمد من إدارة خدمة الموظف، مشهد من صندوق العقاري أو التسليف أو الزراعي، آيبان مصدق من البنك، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأحوالوأكدت على أهمية تحديد تاريخ التقاعد بصيغة دقيقة (يوم/شهر/سنة)، وذلك لاستكمال عملية التقديميُذكر أن الوزارة قد حددت يوم الأحد القادم، الموافق 15 أكتوبر، كآخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر مرفقة ببيان الخدمة. وأكدت على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لضمان معالجة الطلبات بفعالية وفي الوقت المناسب.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات التقاعد المبكر، وتوفير الدعم اللازم لضمان سير العملية بسلاسة ويسر