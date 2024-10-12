موعد مباراة مصر وموريتانيا القادمة.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تستضيف موريتانيا منتخب مصر في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً.

المنتخب المصري، الذي يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة، آخرها كان الانتصار على موريتانيا في ستاد القاهرة بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

موريتانيا تحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وتحتاج إلى الفوز لتحسين موقفها والاقتراب من التأهل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

المباراة ستُنقل مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 3، وسيكون المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي