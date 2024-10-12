شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد بعد قليل افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في محافظة الجيزة.

تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

وتم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزارا بجانب كونه محطة ومولا تجاريا، فضلا عن وجود الهرم الزجاجي الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة.



