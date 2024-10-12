شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة بالضبعة.. تعرف على 3000 فرصة عمل وطرق التقديم والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع أحد شركات الإنشاءات في عدد من التخصصات ،وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، علما بأن التقديم مستمر لمدة 10 أيام فقط.

وتتوفر فرص العمل الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، فى تخصصات:

- حداد مسلح.

- نجار مسلح.

- عامل خرسانة فورمجى.

- حجار.

- نجار شدة معدنية .

ويمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع وزارة العمل الرسمي www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"،أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://forms.office.com/r/UWNxf25qki?origin=lprLink.، كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية : ( واتس آب ) : 01553700906 – 01271817923 .

ويحصل المقبولون بفرص العمل على عددا من المميزات، منها:

- العمل 8 ساعات يوميا ، إضافة إلى ساعة إضافي.

- فترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

- العمل 6 أيام أسبوعياً.

- يتوفر سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

- 3 وجبات كل يوم .

- مرتبات مجزية وبدلات.

- أما الأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص، فهي: شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.