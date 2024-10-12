شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستمع لآراء الركاب من أهالى شمال سيناء بعد عودة قطار التنمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيديو يضم آراء جمهور الركاب من أهالي شمال سيناء بمناسبة عودة قطار التنمية بعد 57 سنة من التوقف.

تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

وتم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزارا بجانب كونه محطة ومولا تجاريا، فضلا عن وجود الهرم الزجاجي الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة.



