شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. مستوصف العين التخصصي يختتم المخيم الطبي الثاني لتصحيح الحّول ويُكرم قائد قوات درع الوطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم مستوصف العين التخصصي بالعاصمة عدن، بالتعاون مع قوات درع الوطن ممثلة بالقائد العام العميد بشير الصبيحي، صباح اليوم السبت، فعاليات مخيمه الطبي الثاني لتصحيح الحول عند الأطفال، والذي استفاد منه نحو 150 طفلاً، بتنسيق الإعلامي صالح العبيدي، والذي جرت فعالياته الطبية خلال الأسابيع الماضية.

وأقيم حفل ختامي بهيج بالمستوصف، وحضره الأطفال المستفيدون وأسرهم، الذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة النبيلة التي غيرت حياتهم للأفضل، ومكنتهم من استعادة ثقتهم بأنفسهم، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الدكتور صالح زين، مدير مستوصف العين التخصصي، بالدعم السخي الذي قدمه العميد بشير الصبيحي، مؤكداً أن هذا الدعم كان حجر الأساس في نجاح المخيم وتحقيق أهدافه الإنسانية، كما وجه الشكر للفريق الطبي المتميز الذي عمل بلا كلل لضمان نجاح العمليات الجراحية.

وأكد أن مستوصف العين التخصصي سيواصل جهوده في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمجتمع، وسيعمل على تنظيم المزيد من المخيمات الطبية المتخصصة في مختلف المجالات.

وحقق المخيم نجاحاً ملحوظاً، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء 150 عملية جراحية دقيقة لتصحيح الحول، مما ساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأطفال المستفيدين، وازاح هم من على كاهل أهاليهم الذين كانت الظروف المعيشية حاجز أمام تحقيق آمالهم في علاج اطفالهم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم قوات درع الوطن خلال الحفل، حيث منحت إدارة المستوصف درعًا تذكاريًا تقديرًا لدعمهم وشراكتهم القيمة في دعم المخيم وعلاج الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، قام أحد المواطنين بتكريم إدارة المستوصف والداعمين بدرع تذكاري، تقديرًا لدورهم البارز في هذه المبادرة الإنسانية، وجرى كذلك توزيع هدايا على الأطفال، وعمل صورة جماعية مع الطاقم الطبي وومثل الداعم.

حضر الحفل د.امين سلمان مدير عام الجودة بوزارة الصحة العامة، و د. محمد الشعيبي نائب مدير إدارة المخيمات بوزارة الصحة العامة والسكان، وممثل قوات درع الوطن د. سالم سكاريب.