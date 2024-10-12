أخبار مصر.. الحكومة تنفى خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءا من نوفمبر 2024

كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن السماء تشهد في هذه الفترة ظهور مذنبين استثنائيين، الأول أصبح لامعا ويمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، ويسمى المذنب "تسوشينشان-أطلس" (Tsuchinshan–ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2023 A3)، وقد اكتشف هذا المذنب يوم 9 يناير 2023م من قبل مرصد فلكي في الصين وبشكل مستقل بعد ذلك من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في جنوب أفريقيا. وأما الثاني فهو المذنب "أطلس" (ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2024 S1)، وقد تم اكتشافه يوم 27 سبتمبر 2024م من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في ولاية هاواي في الولايات المتحدة.

اقترب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، من حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث يحتاج الفراعنة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام موريتانيا. نقطة واحدة تفصل الفراعنة عن حسم التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025