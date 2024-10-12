شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءا من نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا مؤتمرا صحفيا، والرئيسة التنفيذية للهاييتات، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة.
وزير الخارجية يؤكد لوفد حركة فتح دعم مصر للسلطة الفلسطينية ورفض التهجير
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة لصفوف النقل.
أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (49 م2 : 254م2) بمناطق مختلفة فى المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 4/11/2024.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 49 شهيدا و219 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن السماء تشهد في هذه الفترة ظهور مذنبين استثنائيين، الأول أصبح لامعا ويمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، ويسمى المذنب "تسوشينشان-أطلس" (Tsuchinshan–ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2023 A3)، وقد اكتشف هذا المذنب يوم 9 يناير 2023م من قبل مرصد فلكي في الصين وبشكل مستقل بعد ذلك من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في جنوب أفريقيا. وأما الثاني فهو المذنب "أطلس" (ATLAS)، ويحمل الرقم (C/2024 S1)، وقد تم اكتشافه يوم 27 سبتمبر 2024م من قبل أحد مراصد شبكة أطلس الواقع في ولاية هاواي في الولايات المتحدة.
اقترب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، من حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث يحتاج الفراعنة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام موريتانيا.
الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل فى أول الليل والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 طقسا معتدلا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حارا نهاراً على أغلب الأنحاء.
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