شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة أحيانا والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 13 أكتوبر 2024، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.