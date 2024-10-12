رسالة إيرانية لإسرائيل عبر قنوات أوروبية: سنتغاضى عن ضربة محدودة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر دبلوماسية، الجمعة، أن إيران أوصلت أخيراً رسالة، عبر قنوات من دول أوروبية، بشأن طبيعة ردها على هجوم قد تتعرض له من إسرائيل.

وتحاول إيران، كسب الوقت الضيّق أمامها قبل أن تشن تل أبيب ما تقول إنه "هجوم قاسٍ ضد أهداف وازنة" في إيران، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقالت المصادر، لـ"الشرق الأوسط"، إن "الرسالة الإيرانية الموجهة أساساً إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، تفيد بأنها ستتغاضى عن ضربة إسرائيلية محدودة، ولن تردَّ عليها كما تهدد".

وأوضحت المصادر، أن الخطر يكمن في الشق الثاني من الرسالة، إذ أن "إيران لن يكون لديها أي خيار سوى الرد بكسر الخطوط الحمراء، لو تعرضت إلى ضربة مؤثرة تستهدف عصب النفط، أو منشآت الطاقة النووية في البلاد".

وكانت أوساط إسرائيلية روَّجت أن "الجيش الإسرائيلي حدَّد أهدافاً سرية لا تتخيلها إيران".