لا أخوفكم لكن بقول المتوقع .. تحليل بكري لتصريح إقتصاد الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أثار جدلا واسعا، بشأن إمكانية تحول مصر إلى اقتصاد حرب كان بمثابة «إنذار» لما قد يحدث في حال نشوب حرب إقليمية في المنطقة.

وتابع خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «تصريح الدكتور مدبولي أننا ممكن نتحول إلى اقتصاد حرب، هل الدكتور مدبولي كان يتنبأ؟ أم من خلال قراءة واقعية لما يحدث في المنطقة؟ كلامه هذا بمثابة إنذار ليس أكثر، إذا حصل حرب؛ فكل الدول ستتحول اقتصادها إلى اقتصاد حرب؛ لأن سلاسل الإمداد ستتوقف وأسعار النفط ستقفز لمستويات فوق 100 دولار».

وأوضح إن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل أثار «ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل»، مشددا أن الهجوم «لم يكن كما صورته إسرائيل بأنه هجوم أي كلام فشنك؛ لكنه وصل إلى العديد من المراكز والمؤسسات العسكرية والقواعد الجوية وضرب مناطق حيوية بالقرب من مقر الموساد».

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يرفض نصائح واشنطن بأن يكون الرد على الهجوم الإيراني «محدودا»، موضحا أن إيران ستوفي بوعدها بالرد في حال شنت إسرائيل هجومها على طهران باستهداف منشآت استراتيجية إسرائيلية.

وأضاف أن ذلك «سيفتح الباب أمام تورط أطراف إقليمية ودولية في حرب متوقعة وستطال القواعد الأمريكية في الخليج.. وعلينا أن نستعد أولا للحفاظ على حدونا وثانيا تصريحات رئيس الوزراء بالتحول إلى اقتصاد الحرب إنذار مبكر».

واختتم: «الدولة يجب أن تستعد للمرحلة القادمة، فالاقتصاد المصري عرضة للمشاكل حال اندلاع حرب إقليمية، ستتوقف السفن والإمدادات وينخفض التصنيف الائتماني وأسعار النفط والكهرباء ستزيد، أنا لا أخوفكم؛ لكن أنا بقول لكم المتوقع أننا أمام سيناريو جاد لحرب قد تطال سوريا والعراق واليمن ومناطق القواعد الأمريكية بالخليج».