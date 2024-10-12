شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: وزارة النقل ساهمت فى تقليل 20% من الانبعاثات الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة حرصت على تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بشكل يحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن خطط الوزارة ساهمت في تقليل الانبعاثات بنحو 20% لما كانت عليه، وأن هناك خططا لزيادة هذه النسبة بدخول الجرار الكهربائي لنقل البضائع.

وأوضح أنه تم إضافة 210 جرارات جديدة تم التعاقد عليهم عام 2021 بواقع 2.7 مليون دولار مؤكدا أن تكلفة الجرار الواحد الآن تتخطى 4 ملايين دولار .

وأكد الوزير، أنه تم إضافة 977 عربة قطار روسي مجري جديدة والتعاقد على 6 قطارات تالجو إسبانية فاخرة، مشيرا إلى أنه تم تأهيل إضافة 582 عربة نقل بضائع جديدة وتأهيل 5000 عربة كانت موجودة بالفعل.

وأوضح أنه تم التعاقد على 7 قطارات نوم فاخرة جديدة لخدمة السياحة فضلا عن تطوير 310 محطة على أعلى مستوى.

أشار إلى أن عدد الماكينات الخاصة بانشاء السكك الحديدية وصلت الى 91 ماكينة، منها عدد 16 ماكينة اخر 10 سنوات، بالإضافة إلى 31 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة ليكون إجمالي 47 ماكينة طرازات مختلفة، كاشفا عن توقيع عقد توريد عدد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية للسكة الحديدية، و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل إجمالي عدد الماكينات 91 ماكينة.

استعرض "الوزير" خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، مشروعات النقل الجارى تنفيذها، 2573 كم ( الخط الرابع للمترو – الخط السادس للمترو – استكمال القطار الكهربائى الخفيف – مونوريل شرق النيل – مونوريل غرب النيل – الاتوبيس الترددي)، بإجمالي 253 محطة، منها 15 محطة تبادلية، وتضم 419 قطار، لنقل 9.2 مليون راكب / يوم، و23.2 ألف طن بضائع / يوم.

كما استعرض "الوزير"، مترو الإسكندرية، والتي وصلت أطوالها 21.7 كم بإجمالي 20 محطة وسينقل 1.5 مليون راكب / يوم، ترام أبو قير بإجمالي 13.2 كم و24 محطة مستهدف نقل 4520 الف راكب / يوم.

أما عن الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، فقال: يضم 80 قطار مكيف، 1750 راكب / قطار بسرعة تصميمية 100 كم / ساعة، عدد 8 عربات بكل قطار والسرعة التشغيلية 80 كم / ساعة، كاشفا عن إنشاء 6 مصانع فلنكات منها 4 مصانع للقطار الكهربائى السريع، مشيرا إلى أنه تم استيراد وحدات متحركة باجمالي 2.6 مليار دولار، ومعلنا التوقف عن الاستيراد بعد انشاء المصانع.