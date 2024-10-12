القاهره - الخليج 365
مهنياً: اسبوع مهم يتميز بوجود الشمس في برج الثور الذي يحمل اخبار حلوة ومع وجود الزهرة ايضا كوكب المكافآت والاخبار السارة والحظ الذي يضيف نوع من الايجابيات بشكل كثير مهم كما تتميز بداية الاسبوع يوم السبت بوجود القمر في برجك يزودك بطاقة وحيوية فتختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية أو عاطفية أو مهنية ويقدم لك الحظ الفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك الاحد والاثنين
عاطفياً: تعيش اسبوعا ممتازا تحت تاثيرات كوكب الحب الزهرة من برج الثور الصديق بحيث يحتل الحب مرتبة عالية في حياتك تحترق شوقًا وتفيض حبًّا وحنانًا، فتغمر الحبيب باهتماماتك وسيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك أما إذا كنت عازباً فهذه هي فرصتك لإنهاء فترة العزوبية وللارتباط رسميّاً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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