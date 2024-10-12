نوع طعام شهير يحميك من طنين الأذن.. تناوله وسترى النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة من مستشفى بريجهام، أن تناول الأسماك بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بطنين الأذن لدى المرأة.

وجد الباحثون أن تناول المأكولات البحرية بانتظام ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بطنين الأذن المستمر بنسبة 13% لدى من تناولن وجبة أسبوعية واحدة، وبنسبة 23% لدى من تناولن وجبتين أسبوعيًا، وبنسبة 21% لمن تناول 4 وجبات أو أكثر أسبوعيًا.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تناول وجبتين إلى 3 وجبات أسبوعياً، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأظهرت نتائج الدراسة ارتباطًا أفضل بين زيادة تناول سمك التونة، والأسماك ذات اللحوم الخفيفة، والمحار، وبين انخفاض مخاطر الإصابة بطنين الأذن.

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