خرج من السجن وعاد بجريمة قتل.. مسجل خطر ينهي حياة جدته بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب -طلق سراحه مؤخرًا- حياة جدته بمركز البدرشين للاستيلاء على المعاش الشهري.

مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الجنوب ضباطه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة العياط والبدرشين.

التحريات الأولية بينت أن مسجل خطر -كان يقضي عقوبة الحبس على ذمة إحدى القضايا- مفرج عنه حديثًا اعتدى على جدته بالضرب حتى الموت للاستيلاء على معاشها.

بتقنين الإجراءات تمكن رئيس المباحث ومعاونوه من ضبط المتهم وأقر بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة.