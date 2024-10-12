"بيصلح العربية وقعت عليه".. نهاية مأساوية لـ"تباع" داخل كسارة بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الصف جنوب الجيزة حادثًا مأساويًا راح ضحيته مساعد سائق تحت عجلات السيارة، الجمعة.

مأمور مركز الصف بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بقرية أسكر.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء تنفيذ مساعد سائق -تباع- أعمال صيانة أسفل سيارة نقل داخل كسارة، سقطت عليه السيارة فلفظ أنفاسه الأخيرة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وطلب سماع أقوال السائق.